Zestiger komt om het leven na val in beek in Tremelo

Het lichaam van de man werd rond 19 uur ontdekt ter hoogte van het containerpark Tremelo-Werchter.

"De wetsdokter is ter plaatse geweest", legt parketwoordvoerder Sarah Callewaert uit. "Die zegt formeel dat het om een accidenteel overlijden gaat. De man viel voorover met zijn gezicht in het koude water, is daardoor in shock gegaan en later overleden."