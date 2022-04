Beveren krijgt 1,4 miljoen euro voor renovatie Fort Liefkenshoek

Sinds 1952 stond het fort leeg en raakte het in verval, tot de gemeente Beveren het in de jaren '80 kocht. In 1985 werd het gebouw beschermd en ging het open voor het publiek. Pas in 2006 is het gedeeltelijk gerestaureerd. Een jaar later ging het bezoekerscentrum open en in 2009 werd de restauratie afgewerkt. Tien jaar geleden ging er een educatief belevingscentrum open.