100 kandidaten aangemeld voor buddy-systeem met Oekraïense vluchtelingen in Kortrijk

"Ik hoop vooral dat ik mensen kan wegwijs maken in de stad of hen kan voorstellen aan buurtbewoners. Ik kan ook meehelpen met papieren invullen of te vertalen voor hen. Of eventueel meegaan met bijvoorbeeld kinderen naar hun eerste schooldag, om ze voor te stellen aan de leraren. Ik werk ook in Kortrijk, dus ik ken het hier ook allemaal", gaat Magalie verder.

Voor de taalbarrière tussen de vluchtelingen en zichzelf is Magalie niet bang. "We hebben in onze ruilwinkel al ervaring met andere talen. We hebben daar een map met enkele basisbegrippen vertaald naar elke andere taal, waaronder ook het Oekraïens. En als dat niet voldoende is, dan zullen we Google Translate ook gebruiken. Ik ken zelf ook een klein beetje Pools, dus ik hoop dat die 2 talen wat gelijklopen", besluit Magalie.