2 verdachten aangehouden na steekpartij in Oudenaarde, slachtoffer niet meer in levensgevaar

Bij de steekpartij van afgelopen weekend in het centrum van Oudenaarde raakte een 28-jarige Slovaakse man levensgevaarlijk gewond. 2 mannen sloegen na het incident op de vlucht. Het gaat om een 25-jarige man uit Lokeren en een 33-jarige man uit Avelgem. "Beiden werden later die avond opgepakt in een discotheek in Avelgem", klinkt het bij Hanne Ollevier van het parket Oost-Vlaanderen.