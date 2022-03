Maar 23.000 gezinnen tekenen in op groepsaankoop bij omstreden leverancier Mega: "Laagste aantal in jaren"

Het wantrouwen in de energieleverancier is volgens gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe een van de redenen dat het aantal gezinnen dat intekent op de groepsaankoop, nu zoveel lager ligt dan de voorbije jaren. Vorig jaar stapten nog 64.389 gezinnen in. "We kunnen niet ontkennen dat Mega een gedeukte reputatie heeft door acties die het vorig jaar zelf ondernam. Ten tweede was het dit jaar voor het eerst een variabel contract waar de mensen konden op intekenen, dus niet langer een vast contract. De onzekerheid daarovermaakte veel mensen toch ook wat wantrouwig."

Door het scherpe voorstel van Mega, werden bovendien ook nog andere energieleveranciers uitgedaagd om ook met scherpere prijzen te komen voor hun klanten. "De concurrentie heeft heel actief ingespeeld op het aanbod dat Mega deed aan 87.000 gezinnen en 4.000 bedrijven", weet gedeputeerde Jurgen Vanlerberghe. "Ze hebben zelf ook hun prijzen doen zakken en hebben dat op een heel assertieve manier kenbaar gemaakt aan de mensen. Dus zelfs al hebben weinig West-Vlamingen nu ingetekend voor de groepsaankoop van de provincie, toch zullen veel meer mensen uiteindelijk een goedkoper contract hebben gekregen voor gas en elektriciteit, met dank aan alle reacties op die groepsaankoop met Mega", besluit gedeputeerde Vanlerberghe.