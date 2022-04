“Brood(doos)nodig” bindt strijd aan met lege brooddozen: “Blijft een schrijnend probleem”

En dat er nood aan is, blijkt duidelijk, zegt Evelien: “Toen we met het project startten, zijn we overdonderd door reacties van juffen, ouders en oud-leerkrachten die zelf getuigen dat ze al jaren brood meenemen om uit te delen. We merken dat er heel veel nood aan is. Dat is schrijnend dat het de dag van vandaag nog altijd zo is.”

Tot nu toe liep er een pilootfase in negen Gentse scholen rond het project, maar binnenkort zal het dus ook in Leuven, Vilvoorde, maar ook in Roeselare, Brugge, én Sint-Truiden mogelijk zijn om aan de hand van een solidaire bijdrage leerlingen in die regio te trakteren op een maaltijd.