“Tijd voor actie”: opdrachthouder stelt nieuw normenkader voor chemische stof PFAS voor

In het nieuwe rapport stelt Vrancken bijvoorbeeld voor om een strengere PFOS-norm te hanteren in woonzones met een moestuin of kippen. Die zou van 18 microgram per kilogram droge stof naar 3,8 microgram per kilogram moeten gaan, in lijn met de waarden voor landbouw en natuur. Voor de industrie zou de norm 18 keer lager komen te liggen, van 1949 naar 110. Voor grondwater moet de Europese grenswaarde de regel worden: 0,1 microgram per liter voor 20 PFAS, en 0,5 voor alle PFAS.