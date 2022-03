Aannemer stort bouwafval in voortuin in Sint-Stevens-Woluwe omdat klant factuur niet betaalt

Volgens een buurman is de eigenaar van het huis al sinds juli vorig jaar vetrokken, hij zou naar Afrika verhuisd zijn. “We hebben adressen gevonden in Brussel van mogelijke mede-eigenaars. We proberen hen te contacteren, want iemand moet hier verantwoordelijkheid nemen”, zegt burgemeester Holemans.

Sowieso is het een ingewikkelde zaak, want zowel de aannemer als de eigenaar van het pand is voor een stuk verantwoordelijk. "De aannemer mag daar niet zomaar storten en moet daarvoor een boete krijgen, en de eigenaar is verantwoordelijke om zijn eigendom te onderhouden. De gemeente kan het afval wel weghalen, maar iemand zal dat moeten betalen. We gaan dus op zoek naar de betrokkenen, en dat zal niet makkelijk worden. Uiteindelijk zullen we het wel opruimen, maar mogelijk krijgt dit verhaal wel een vervolg in de rechtbank”, aldus Ingrid Holemans.