Mohamed Abrini over aanslagen Parijs: "Ik kreeg een bommengordel, maar heb gezegd dat ik niet wilde meedoen"

En dat deed hij dus. Abrini bevestigde dat het er lang naar uitzag dat hij zou deelnemen aan de aanslagen in Parijs. "Abdelhamid Abaaoud (de organisator van de aanslagen, red.) heeft het mij gevraagd toen hij vanuit Syrië naar Europa was gekomen. Ik durfde niet neen te zeggen, ik was Abaaoud veel verschuldigd", legde Abrini uit. "Hij had tegen de Amerikanen gevochten, zijn leven op het spel gezet. Hij had me geholpen om uit Syrië te vertrekken." Maar volgens wat hij vertelt, had Abrini niet veel zin om deel te nemen aan een aanslag: "Ik was mijn huwelijk aan het voorbereiden en wilde mijn leven opnieuw opnemen na mijn tijd in Syrië."