Acht blauwhelmen komen om bij helikoptercrash in Congo

In het Oosten van Congo, in de provincie Noord-Kivu, zijn acht blauwhelmen omgekomen bij een helikoptercrash. Volgens het Congolese leger is de helikopter neergeschoten door rebellen van de zogenoemde 'M23'. Tien jaar geleden veroverde die groep al eens een stuk van Noord-Kivu. Nu lijken ze terug te zijn.