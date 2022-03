Protestactie voor gemeenteraad tegen invoering eenrichtingsverkeer op de vesten in Mechelen

De actievoerders betreuren ook dat ze vooraf niet betrokken werden bij de plannen. "Het stadsbestuur heeft ooit gezegd dat ze Mechelen willen opbouwen met de Mechelaar, maar nu spelen ze solo slim in een project dat Mechelen jaren in een bouwwerf gaat veranderen. Ze hebben nochtans vooraf een degelijke studie laten uitvoeren, waaruit een vijftal scenario's kwamen. Daar hadden ze de mening van de Mechelaar al kunnen over vragen. Ook de randgemeentes zijn niet bevraagd. En politie, brandweer en dergelijke zijn pas eind januari op de hoogte gebracht."

Het burgerforum vroeg een tijd geleden al om overleg en het stadsbestuur nodigde hen ook uit. "Maar ze zeiden meteen dat ze niet zouden terugkomen op de beslissing over het eenrichtingsverkeer. Dus moeten we nu op deze manier duidelijk maken dat dit niet kan."

Vanavond is er opnieuw een overleg. "We gaan wel inspraak krijgen, maar alleen over dingen die nog niet vast liggen. We zullen er wel aan deelnemen, maar inspraak na de beslissing daar gaan we niet mee akkoord."