Niet langer Stripfestival tijdens de zomer in Middelkerke, wel kleine stripbeurzen tijdens het jaar

"In België zouden we onze striphelden veel meer moeten eren en bedanken. Moesten onze striptekenaars, zoals Morris die Lucky Luke tekende, in Frankrijk wonen, dan had hij daar al lang een standbeeld gekregen bovenop de Mont Ventoux", lacht Chris. "In België vinden we dat precies allemaal normaal, maar Morris heeft wel meer dan 300 miljoen albums verkocht wereldwijd. Dat is echt een fantastische prestatie. Ik denk dat alleen de smurfen het beter deden dan hem."

Het tekenen laat organisator Chris toch wel aan zich voorbijgaan. "Ik heb daar geen talent voor. Maar ik heb in de afgelopen jaren heel veel mooie dingen gezien en ook veel stripvedetten kunnen ontmoeten. Ik ben blij dat we het nog een beetje kunnen doorzetten. Maar ik heb alvast voldoende vertelstof om mijn kleinkinderen nieuwsgierig te maken en wie weet, nemen zij het ooit wel nog over", zegt Chris hoopvol.