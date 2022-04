Auteur Emily Puck uit Herk-de-Stad brengt kinderboek uit samen met gevluchte Oekraïense illustrator

“De opbrengst gaat integraal naar de illustrator na aftrek van de kosten voor het drukken in eigen beheer. Het is voor ons niet veel, maar voor haar een maandloon. Zo kan ze blijven voorzien in haar onderhoud en in dat van haar kind."

Een nobele gedachte, maar Puck droomt van meer. “Het volgend project ligt al klaar om een volgende illustrator te helpen. Het is een droom dat dit een blijvende kettingreactie veroorzaakt waarbij meerdere auteurs meerdere illustratoren kunnen verderhelpen”.