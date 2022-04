Bilzen zet unieke hoogstamboomgaard van Alden Biesen in de kijker tijdens het bloesemseizoen

April is dé bloesemmaand. Dan kleurt heel Haspengouw wit en zachtroze. De voorbije jaren hebben vooral Sint-Truiden en Borgloon ingezet op dat bloesemtoerisme, maar in 2019 is Bilzen ook mee op de kar gesprongen. Schepen van toerisme Bruno Steegen (Open VLD): "De twee afgelopen jaren was er natuurlijk corona, en is het heel moeilijk geweest. Maar wij zijn een unieke bloesemgemeente. In tegenstelling tot de andere Haspengouwse gemeenten hebben wij hoogstamboomgaarden hier in Alden Biesen, met oude variëteiten van appels en kersen. Als die in bloei staan hebben we toch een uniek verhaal. De eerste keer in 2019 dat we ingezet hadden op dat bloesemtoerisme, hadden we toch meer dan 15.000 bezoekers."