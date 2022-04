Binnenkort audioversie van stadsmagazine Kortrijk voor blinden en slechtzienden

"We gaan de luisterversie van het magazine natuurlijk even aantrekkelijk proberen te maken als de visuele versie, maar vooral de structuur is belangrijk. We werken samen met de gratis applicatie "Anders lezen" en daarmee kunnen mensen gemakkelijk bladeren doorheen de bestanden van rubriek naar rubriek of van artikel naar artikel. Als de foto's echt belangrijk zijn om het verhaal te kunnen volgen, zullen we die ook gedetailleerd beschrijven."

Maar er zijn nog enkele andere voordelen aan verbonden. "Mensen zullen het ook vertraagd of versneld kunnen afspelen zonder dat de audio vervormd klinkt. En als we niet weten hoe we juist de namen van plaatsen of personen moeten uitspreken, dan vragen we het gewoon even aan de communicatiedienst van stad Kortrijk", lacht Engels.

Je kan de audio-versie van het magazine terugvinden op de website van stad Kortrijk of op de gratis App "Anderslezen". Als het project een succes is, zal Kortrijk ook andere publicaties en brochures in luistervorm aanbieden.