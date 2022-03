Boomvandalen in Heuvelland slaan opnieuw toe en breken jonge boompjes af: "Investeren in nachtcamera's"

Vorig jaar maakte de gemeente Heuvelland bekend dat ze bomen zullen planten langs de landelijke wegen over een afstand van 350 kilometer. Maar blijkbaar vindt niet iedereen dat een goed idee, want het is nu al voor de derde keer op 1 jaar tijd dat er jonge boompjes werden kapot gemaakt. Afgelopen weekend werd de stam van een tiental bomen in de Vierstraat gebroken. In totaal werden er nu al zo'n 50 jonge boompjes vernield. Volgens burgemeester Wieland De Meyer (Gemeentebelangen) gaan de boomvandalen telkens op dezelfde manier te werk. "Het gebeurt telkens 's nachts in een weekend. Die mensen rijden waarschijnlijk met hun auto van boom tot boom om telkens de stam af te kraken."

Het gemeentebestuur van Heuvelland is het beu dat de jonge bomen die ze aanplanten voortdurend kapot worden gemaakt en heeft nu een klacht neergelegd bij de politie. "Die mensen moeten goed beseffen dat hun vandalisme ons veel geld kost. Het gaat hier om duizenden euro's gemeenschapsgeld dat weggesmeten wordt. Want het komt niet alleen neer op nieuwe bomen kopen, maar daar komen ook de werkuren bij om te gaan vaststellen of om ze opnieuw aan te planten. Het is bijzonder jammer, maar we zullen ze toch telkens opnieuw planten. Het heeft dus geen zin om ze kapot te maken om de bomen weg te krijgen. We zullen de bomen blijven planten tot ze effectief allemaal blijven staan", zegt schepen van Groenaanleg, Jean-Pierre Geelhand de Merxem (Gemeentebelangen).