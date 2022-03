Carnaval Halle zit erop: "Topeditie met weinig incidenten"

De politiezone Zennevallei blikt ook tevreden terug op deze carnavalseditie. “Het is bijzonder rustig verlopen, een paar kleine incidentjes zoals ieder jaar, maar we hebben weinig arrestaties moeten uitvoeren”, zegt politiewoordvoerder Anneleen Adang. “Er waren in totaal 18 bestuurlijke aanhoudingen in het kader van openbaar dronkenschap. Er was een persoon die we hadden vrijgelaten, maar die zelf terug naar de cel wou, die hebben we opnieuw in de cel gestoken. Er was een hele goede sfeer onder de feestvierders, het was een mooie editie.”