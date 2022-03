CEO PostNL België en zijn nummer twee in cel na inval in drie depots

Gisteravond zijn een aantal opgepakte mensen weer vrijgelaten, maar de CEO en zijn nummer twee blijven nog in de cel. Vrijdag bekijkt de raadkamer hun lot. Al wie gisteren is opgepakt is ook in verdenking gesteld.

De inval van gisteren was al de tweede inval bij PostNL België. Eind vorig jaar was er ook al eens een huiszoeking bij PostNL omdat er inbreuken rond zwartwerk van chauffeurs en deeltijdse arbeid waren vastgesteld.