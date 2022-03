CHECK - Neen, Russische McDonaldskopie "Uncle Vanya" opende nog geen filiaal in Moskou 

Een Russische imitatie van de Amerikaanse fastfoodketen McDonald's leidt tot hilariteit op het internet. Vooral het zeer gelijkaardige logo van deze nieuwe keten "Uncle Vanya" doet fronsen. Een officiële handelsmerkaanvraag is daadwerkelijk ingediend, maar later weer ingetrokken. Een video van de zogenoemde opening van het eerste filiaal is evenwel vals. Het is het werk van een Russische computerartiest.