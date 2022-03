Jouw brandverzekering wordt dit jaar duurder: "De prijs van bouwmaterialen is fors gestegen"

Vastgoed is namelijk altijd verzekerd voor het bedrag dat nodig is om het terug op te bouwen. Barbara Van Speybroeck: "Als er herstellingen gebeuren, doe je dat niet met de prijs van grondstoffen of materiaal van 20 jaar geleden. De verzekerde massa volgt de prijs van de grondstoffen. En die zijn nu heel hard gestegen. Dat heeft te maken met de mondiale crisis en het gebrek aan grondstoffen. De brandpremie - die ook stormschade dekt - is daardoor ook duurder geworden."