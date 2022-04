De allerlaatste Grote Coronastudie van Universiteit Antwerpen: "Na 2 jaar maken we de balans op" 

Nu kan je voor de 46e en laatste keer de vragenlijst invullen. De bevraging was steeds een enorm succes en werd zo'n 3 miljoen keer ingevuld. “Dat maakte de Grote Coronastudie tot het grootste initiatief in zijn soort”, zegt professor Philippe Beutels van UAntwerpen. “Deelnemen was al die tijd bijzonder relevant. De resultaten gaven wetenschappers de mogelijkheid om inschattingen te maken over de verdere evolutie van de epidemie en de druk op de gezondheidszorg en het mentaal welzijn van de bevolking regelmatig op te volgen.”