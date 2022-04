Doorbraak in restauratiedossier kasteel Hof ter Linden in Edegem: "Werken kunnen eindelijk starten"

Er is een doorbraak in het restauratiedossier van het kasteel Hof ter Linden in Edegem. Er is een oplossing voor de verdeling van de eigendom over het kasteel onder de 3 huidige partners: Stichting Kempens Landschap, lokaal bestuur Edegem en Natuurinvest. De werken kunnen waarschijnlijk dit jaar nog van start gaan.