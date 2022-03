Na extra Tomorrowlandweekend en nieuw festival op Pukkelpopwei: Dour Festival duurt dit jaar een volledige week

Het regent extra festivaldagen en evenementen deze zomer. Na aankondigingen van Tomorrowland en Pukkelpop komt ook Dour Festival, het grootste festival in Franstalig België, met extra festivaldagen. "Er was een grote vraag vanuit de festivalgangers, om de camping vroeger te openen", zegt organisator Damien Dufrasne. "En we willen onze bezoekers na twee jaar extra verwennen."