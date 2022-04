Drone brengt verkeersstromen in kaart op turborotonde Dilsen-Stokkem

In november vloog de drone al boven een schoolomgeving in Paal bij Beringen, en daar kwamen toch wat aandachtspunten naar boven: "In Beringen hebben we een schoolomgeving bekeken om te zien hoe het er zit met de interactie tussen de kwetsbare weggebruiker en het overige verkeer", zegt professor mobiliteit Tom Brijs. "We hebben daar vastgesteld dat kinderen ’s avonds ophalen moeilijk gaat. Er zijn heel wat moeilijke parkeerbewegingen vastgesteld: ouders die bijvoorbeeld met hun wagen op het fietspad gaan staan. Dus daar moeten we kijken hoe we die verkeerssituatie kunnen verbeteren."