Extra kampeerplaatsen voor campers tijdens de Ronde van Vlaanderen:"De vraag is bijna dubbel zo groot als vorige editie"

De vraag naar kampeerplaatsen in Oudenaarde is bijna dubbel zo groot als bij vorige edities. Normaal laat Oudenaarde 80 campers toe. Maar dit jaar stelt de stad 2 terreinen extra ter beschikking, goed voor nog eens 50 campers. Volgens Eva Roels van Toerisme Oudenaarde is door corona het gebruik van campers in het algemeen toegenomen. Dat geldt dus ook voor grote manifestaties, zoals de Ronde van Vlaanderen. Kampeerders zijn welkom in Oudenaarde vanaf donderdag. Als je zeker wilt zijn van een plekje, moet je wel reserveren.