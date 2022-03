Foo Fighters annuleert concerttournee na overlijden van drummer Taylor Hawkins

Foo Fighters kondigt nu aan dat alle geplande concerten geschrapt worden. In juni stonden concerten in onder meer Duitsland, Spanje, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk gepland.

"Het spijt ons en we zijn net als jullie teleurgesteld dat we elkaar niet zullen zien zoals gepland. Laten we in plaats daarvan de tijd nemen om te rouwen, te genezen, onze dierbaren dicht bij elkaar brengen en de muziek en de herinneringen die we samen hebben koesteren", klinkt het.