Na virtuele corona-editie: Gouden K's uitgereikt in Sportpaleis, o.a. Nina Derwael en Camille vallen in de prijzen

In het Sportpaleis in Antwerpen zijn voor de negende keer de Gouden K's uitgereikt, de prijzen van Ketnet voor de meest populaire mediafiguren bij kinderen. Na de virtuele editie tijdens de coronacrisis vorig jaar, was er vanavond weer een groots gala, met een pak liveoptredens. In totaal zijn er 10 awards uitgereikt. Onder andere turnster Nina Derwael en Pommelien Thijs en Camille Dhont van de serie #LikeMe gaan met een Gouden K naar huis.