Gedrogeerde bestuurder, die fietser aanreed, blijft aangehouden: slachtoffer ondertussen stabiel

Vrijdagavond heeft een jongeman (20) uit Roeselare opzettelijk een fietser aangereden. Hij was onder invloed van drugs en beweerde dat hij iets wilde doen aan de overbevolking. De man werd toen aangehouden op verdenking van poging tot doodslag. Die aanhouding is nu met een maand verlengd. Dat heeft de raadkamer in Kortrijk beslist.

Waarom de man de fietser aanreed, is nog altijd niet duidelijk. Een gerechtspsychiater zal de man onderzoeken voor het gerechtelijk onderzoek. De fietser, een man van 66, raakte vrijdagavond zwaargewond aan het hoofd en de borstkas en verkeerde even in levensgevaar. Ondertussen is de man terug stabiel, maar moet hij nog in het ziekenhuis blijven.