Gemeente Buggenhout test als eerste online Europees vertaalplatform uit voor Oekraïense vluchtelingen

Volgens De Backer is het grote voordeel dat het platform helemaal gratis is. “We werken via een WiFi-verbinding en niet via een GSM-verbinding. Als veel vrijwilligers zich melden, kan dit systeem heel veel mensen uit de nood helpen. Iedereen kan er op intekenen, mensen kunnen zelf aanduiden wanneer ze beschikbaar zijn. Het gaat vaak om Oekraïners die nog niet lang in Europa zijn en die voorlopig nog geen werk hebben. Vaak willen ze landgenoten ook helpen.”