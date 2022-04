Gemeente Herk-de-Stad niet akkoord met vergoeding na overstromingen: "We zijn in beroep gegaan"

"Ze kijken vooral naar de kunstmatige bres die ontstaan is in de Gete en niet naar de natuurlijke bres in de Demer." De kunstmatige bres werd gemaakt om bewoners van Herk-de-Stad en omliggende gemeenten te beschermen van wateroverlast. "Zelfs daar vind ik dat een wetgeving rond moet komen, aangezien je net iets doet om het ergere te voorkomen." Maar daarnaast zorgde de spontane bres in de Demer voor veel schade, vooral bij de landbouw. Volgens de burgemeester had het Rampenfonds advies moeten vragen bij de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM).