Temse organiseert zelf opvang voor Oekraïense vluchtelingen die niet bij gastgezin kunnen blijven 

De gemeente wil Oekraïners die nu al in Temse verblijven bij een gastgezin maar daar weg zullen moeten een opvangplek geven die kwalitatief is. “De derde verdieping van de polikliniek leent zich voor een verblijf van langere termijn”, zegt burgemeester Luc De Ruyck (CD&V). Daar is sanitair en ook een gemeenschappelijke keuken. Hoe lang de afdeling als opvang gebruikt zal worden, is nog onduidelijk. Temse besluit alvast ook een taalbad voor de kinderen van eind april tot begin juni.