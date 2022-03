Gent laat zwerfafval in park liggen als experiment: "Mensen confronteren met het probleem"

De stad heeft beslist, als experiment, om het afval te laten liggen in een deel van het Citadelpark. "We blijven zorgen voor de veiligheid, maar we willen tonen hoe vuil het is als een deel van het park niet wordt opgeruimd." De groendienst is uren aan het werk om het afval op te ruimen en dat is niet echt hun taak. Ze moeten bezig kunnen zijn met het groenbeleid van de stad, niet met andermans achtergebleven vuil op te ruimen". De stad wil nu dus het afval gewoon laten liggen en hoopt dat de mensen dan twee keer gaan nadenken voor ze zwerfvuil achterlaten.



Gent wil bekijken hoe mensen die hun afval wel correct weggooien, beloond kunnen worden. Hoe de stad dat precies gaat doen, is nog niet gekend. "We gaan eerst kijken wat het geeft als we de mensen confronteren met al het vuil. Voor de duidelijkheid, we blijven wel zorgen voor de veiligheid in het park"