Protest tegen ondergrondse parking en winkel in Grimbergen groeit, schepenen kop van jut in cartoon

Heel wat inwoners vragen zich intussen af in hoeverre het gemeentebestuur rekening wil houden met het protest en hun bedenkingen. "Daar gaan we zeker rekening mee houden", beloofde schepen van Ruimtelijke Ordening Bart Laeremans (Vernieuwing) onlangs nog in de lokale podcast "De Remork". "Het is goed dat er over zo'n belangrijk onderwerp grondig gedebatteerd wordt. Het is duidelijk dat er nog moet geschaafd worden aan de voorstellen. We hebben nooit gezegd dat die definitief zijn." Of dat ook betekent dat het project nog helemaal geschrapt zou kunnen worden, wil Laeremans niet gezegd hebben. "Het is mogelijk dat het plan niet gerealiseerd wordt, maar daar wil ik niet op vooruit lopen. Er zal sowieso overleg zijn met de handelaars en mensen die de petitie hebben opgesteld. Dat is de logica zelf", aldus nog Laeremans. (lees verder onder de cartoon)