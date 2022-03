Niemand wil nog grivna's: vluchtelingen uit Oekraïne kunnen cash geld nergens in EU omruilen

Wat is de nationale munt van Oekraïne? Zelfs na meer dan een maand oorlog in het land is het voor velen wellicht nog altijd de betere quizvraag. Het antwoord is: de grivna. Net als de roebel in Rusland is die drastisch in waarde gezakt.

Sterker nog: vluchtelingen die met cash geld in de Europese Unie aankomen, kunnen het vrijwel nergens kwijt. Op enkele uitzonderingen na, wil geen enkele bank grivna's inruilen tegen euro's. Nochtans hebben velen uit voorzorg geld afgehaald in de hoop zo basisproducten of andere spullen te kunnen betalen tijdens hun vlucht.