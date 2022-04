Zware afvalbrand Beerse: Civiele Bescherming ruimt smurrie in kanaal op 

Op het kanaal Dessel-Schoten is de Civiele Bescherming een groot deel van de dag in de weer geweest om de vervuiling die door de brand veroorzaakt was op te ruimen. “Door de brand en het bluswater had er zich een soort van smurrie gevormd op het water”, vertelt Bart Craane, de burgemeester van Beerse.

“Op het water lag er een restant van zowel een deel bluswater als de assen en het roet dat daarmee is afgespoeld. Ook een deel van de lijm van het hout heeft een bepaald schuimeffect veroorzaakt op het water. De civiele bescherming heeft dit heel de dag opgeruimd. Op zich is de smurrie niet schadelijk voor het milieu. Er zijn ook luchtmetingen gebeurd en er zijn geen schadelijke stoffen in de lucht gevonden.”