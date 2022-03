Hasselt viert 30 jaar Japanse Tuin: "Begonnen als een misverstand"

De Japanse Tuin zelf oogt een stuk ouder dan 30 jaar. En dat is ook de bedoeling. Want een oude verweerde tuin geeft rust. In al die jaren heeft de tuin geen meststoffen gekregen en heeft het gras plaats gemaakt voor mossen. Ook de bomen groeiden wat schots en scheef, ze hebben nooit een steunpaal gekregen, waardoor de tuin heel natuurlijk oogt. De tuin werd aangelegd naar model van de 17de-eeuwse theetuinen. Door glooiingen en heuvels wordt het Japans landschap in miniatuur nagebootst.