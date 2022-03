Van lockdown naar oorlog en dus stijgt de inflatie naar "abnormale" 8,03 procent: het mechanisme uitgelegd

Het is van de jaren 80 geleden dat de inflatie zo gestegen is. Opmerkelijk is dat de reden voor de hoge inflatie toen ongeveer dezelfde is als de reden voor de hoge inflatie is nu. "Die energieprijzen zijn onwaarschijnlijk gestegen in vergelijking met een jaar geleden", verklaart Van Droogenbroeck. "Vorig jaar waren er nog lockdowns, de economie is ondertussen aangetrokken, de vraag is gestegen, maar ook de oorlog heeft daar een invloed op."