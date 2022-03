Hondurese ex-president Hernández wordt uitgeleverd aan de VS, zal terechtstaan wegens drugshandel

Hij zou ook zelf bescherming genoten hebben van de drugskartels, onder meer van de in de VS veroordeelde Mexicaanse drugsbaron Joaquín Guzmán Loera, beter bekend als "El Chapo".

Hernández (53) was president van 2014 tot begin dit jaar. Hij werd toen opgevolgd door Xiomara Castro, de vrouw van Manuel Zelaya die in 2009 via een staatsgreep van de macht werd verdreven. Iets meer dan twee weken na het einde van zijn ambtstermijn, werd Hernández gearresteerd.

In het laatste jaar van zijn presidentschap, begin 2021, werd de jongere broer van Hernández al veroordeeld in de VS, ook wegens drugshandel. Antonio Hernández zit nu een levenslange gevangenisstraf uit.