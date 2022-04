Inwoners van Oudsbergen kiezen nieuw gemeentewapen

Een werkgroep met 4 geïnteresseerde inwoners, een ambtenaar en een schepen werkte een paar ontwerpen uit. Er bleven uiteindelijk 2 opties over, waaruit de inwoners konden kiezen. En bijna 400 inwoners brachten hun stem uit. Schepen van communicatie en participatie Hanne Schrooten (CD&V) is tevreden met het resultaat: "De Oudsbergenaar heeft beslist en we zijn heel tevreden met het wapenschild dat het geworden is."