Recordjaar voor Vlaamse export, impact oorlog in Oekraïne beperkt

Of de Vlaamse export ook dit jaar recordresultaten zal boeken, is twijfelachtig. Door de oorlog in Oekraïne worden de groeivooruitzichten naar beneden bijgesteld. Rusland en Oekraïne zijn samen goed voor 1,21 procent van de totale Vlaamse export. Beiden landen staan in voor bijna 2 procent van onze import. "Dat is niet niets, maar dat is ook niet het grote probleem", relativeert Jambon. "Natuurlijk zijn er producten die essentieel zijn voor sommige sectoren. Daarom staat FIT zulke bedrijven bij om te kijken of er andere import- of exportmarkten zijn."