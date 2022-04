Limburgse eerstelijnszones willen zorgopvang van Oekraïense vluchtelingen coördineren

Naast huisvesting hebben de vluchtelingen ook vaak medische en psychologische zorg nodig, maar volgens de eerstelijnszones is dat op dit moment niet gecoördineerd. Daarom vragen ze aan de overheid middelen om die taak op zich te kunnen nemen: "Het gaat over de opvang van medische en psychologische problematieken", zegt Kaat Ieven van eerstelijnszone Kemp en Duin. "Onze bedoeling is om die mensen centraal op te vangen met één basisteam die het basisdossier van de vluchtelingen in orde brengt. Op die manier kunnen we ze op een goede manier doorsturen naar het gebruikelijke systeem, zoals huisartsen, psychologen en specialisten."