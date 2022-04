Lorin Parys neemt afscheid van Leuvense gemeenteraad: "Verliezen een sterke politieke stem"

Met het vertrek van Parys, verliest de oppositie in Leuven toch wel haar scherpste stem. Lorin Parys stond bekend voor doorgaans gefundeerde kritiek op het beleid van de meerderheid. Zo liet hij onlangs nog zijn stem horen in het debat over het openluchtzwembad aan de Vaartkom. Een project dat voor Leuven veel te duur zal zijn, vond hij.

Kritiek en debat horen erbij, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit), die ook verrast is door het vertrek: “Het is een verrassing voor heel veel mensen want het kwam onaangekondigd. In elk geval, meneer Parys was een duidelijke stem in het politieke debat, in de politieke scène in Leuven en dat valt nu weg. We hebben al onze meningsverschillen gehad, maar dat is niet problematisch, het hoort zelfs zo in een democratie."

Nu vrijdag, 1 april, wordt Lorin Parys officieel CEO van de Pro League.