De invloed van corona op alcohol- en drugsgebruik van studenten: minder alcohol, gebruik van illegale drugs stijgt licht

Sinds 2005 wordt de grootschalige ‘In hogere sferen’-bevraging vierjaarlijks georganiseerd. De enquête die plaatsvond in 2021 is dus al de vijfde editie, en de tweede waaraan alle instellingen van het hoger onderwijs in Vlaanderen en het Nederlandstalig hoger onderwijs in Brussel deelnamen.

Van begin februari tot eind april 2021 werd de enquête opengesteld. In die periode vulden in totaal 33.373 studenten de online vragenlijst in. Deze steekproef werd gewogen volgens de instellings-, leeftijd- en geslachtsverdeling van de Vlaamse studentenpopulatie. Zo kwamen de onderzoekers tot een zo representatief mogelijk beeld.