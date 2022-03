MS-patiënt die drugsplantage opzet "voor eigen gebruik" krijgt 2 jaar met uitstel

In de correctionele rechtbank van Mechelen is een man van 47 uit Berlaar veroordeeld omdat hij een cannabisplantage had opgezet, naar eigen zeggen "voor eigen gebruik”. De man lijdt aan de ziekte MS en wilde een uitweg zoeken voor zijn spierpijnen. De rechter veroordeelde hem tot een gevangenisstraf van 2 jaar met uitstel en een boete van 8.000 euro.