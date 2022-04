Nederlander schrijft boek "Chirurgijn van Napoleon" over 19e eeuwse arts uit Nevele 

Carolus Blomme werd in 1789 geboren in Nevele in een vooraanstaande familie. Hij trok later naar de universiteit van Sorbonne, in Parijs, om er een opleiding tot dokter te volgen. Hij moest echter zijn studie in mei 1813 onderbreken toen hij opgeroepen werd om in het leger van Napoleon te gaan helpen als chirurgijn. "Napoleon moest op zoek naar nieuw medisch personeel want zijn leger was in Rusland helemaal vernietigd. Zo werd ook Blomme opgeroepen. Hij was toen pas 24 en is mee naar het slagveld getrokken. Hij heeft onder meer geholpen om 1.500 gewonden van Dresden naar Mainz te brengen."