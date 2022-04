Nieuw afvalcharter voor strandfestivals deze zomer in Zeebrugge

In Brugge is er deze middag het afvalcharter ondertekend voor de strandfestivals, die deze zomer opnieuw zullen doorgaan op het strand van Zeebrugge. Vorig jaar was er heel wat te doen over het afval dat bleef liggen na de festivals. Daarom werd er een nieuw afvalcharter voorgesteld. "Die organisatoren zijn van goede wil natuurlijk, want zij beseffen ook dat ze op een zeer unieke locatie hun festival kunnen organiseren", vertelt schepen van Milieubeleid, Minou Esquenet (CD&V). "Ze zijn zich er zeer goed van bewust dat het strand mooi en netjes moet blijven voor iedereen."

Dit jaar moet iedere festivalorganisator een afvalplan opmaken. "Daarin moet er precies geformuleerd staan hoe ze zoveel mogelijk zullen vermijden dat er in de eerste plaats afval op de grond terecht komt. Daarnaast moeten ze ook uitleggen hoe ze het afval zoveel mogelijk zullen beperken en minimaliseren. Dat kan door bijvoorbeeld herbruikbare bekers te gebruiken. En ze moeten ook zeker aankaarten hoe ze zullen vermijden dat er sigarettenpeuken - een van onze grootste afvalproblemen op het strand - in het zand terechtkomen en daar dan ook achter blijven", besluit schepen Esquenet.

Niet alleen stad Brugge en de festivalorganisatoren hebben het nieuwe afvalcharter ondertekend, maar ook enkele natuurverenigingen uit de streek.