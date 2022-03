Oekraïense en Russische delegaties klaar voor nieuwe vredesgesprekken in Turkse stad Istanbul: wie eist wat?

Na de vorige onderhandelingen heeft de Oekraïense president Zelenski gezegd dat hij bereid is om een neutraal land te zijn. Maar hij wil daarover een referendum in eigen land én hij wil dat de Russische troepen zich eerst terugtrekken. Andersom wil Oekraïne niet toegeven op territoriale eisen van Rusland. "We handelen niet in mensen, terrein of soevereiniteit", zei de Oekraïense minister van Buitenlandse Zaken vooraf. Op dat vlak zeggen waarnemers dat Rusland wellicht eerst meer terrein wil veroveren om een betere onderhandelingspositie te hebben.