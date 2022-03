Oekraïense leger "herovert" Irpin nabij Kiev, hoelang kan Marioepol nog weerstand bieden?

Het was de burgemeester van Irpin die het nieuws gisteravond bekendmaakte. Later op de avond kwam de Oekraïense minister van Binnenlandse Zaken met eenzelfde boodschap op televisie. "De stad is nu bevrijd, maar het is nog steeds gevaarlijk om er te vertoeven." Onafhankelijke bevestiging is er nog niet.

In Irpin is de voorbije maand hevig gevochten. Beelden van de stad toonden zware vernielingen. De stad viel uiteindelijk, samen met enkele andere kleine steden in het noordwesten van Kiev, in Russische handen, maar zou nu dus heroverd zijn. "Dit is wat er nu gebeurt: het leger rukt op, de politie rukt op en de straten worden schoongemaakt", klonk het gisteravond.