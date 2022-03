Ons land zet 21 Russische diplomaten uit wegens spionage

De regering is op de hoogte gebracht door de Staatsveiligheid. De diplomaten krijgen 2 weken om het land te verlaten. "Dit is geen strafmaatregel. Dit is louter en alleen gelieerd aan onze nationale veiligheid", zegt minister Wilmès. "De diplomatieke kanalen blijven open en de Russische ambassade kan haar activiteiten verderzetten."

Rusland heeft in Brussel ook nog een ambassade voor de Europese Unie, maar hier is ons land niet bevoegd in geval van spionage. Tot nu toe is er ook geen informatie over eventuele spionage-activiteiten daar.

De beslissing van de Nederlandse minister van Buitenlandse Zaken om 17 Russen het land uit te zetten is ook gebaseerd op informatie van de inlichtingendiensten. Minister Wopke Hoekstra zegt tegenmaatregelen van de Russische regering te verwachten.

Ook Ierland laat vier Russische diplomaten het land uitzetten. Naar verluidt hebben verschillende Europese landen over de kwestie overleg gepleegd.