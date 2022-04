Meerbeek krijgt opnieuw een café: "Nood aan een ontmoetingsplaats in gemeente"

"Café De Liefde", zo heet de nieuwe drankgelegenheid van Meerbeek bij Kortenberg. Het is geen traditionele kroeg, want het café zal slechts eenmaal per maand open zijn en is gelegen in de pastorie van Meerbeek. Eén van de twee initiatiefnemers van Café De Liefde is Chantal Lemmens, pastoraal coördinator in de parochiefederaties Herent en Kortenberg. "Op de eerste zaterdagavond van de maand, na de weekendviering openen we de deuren van de pastorie en worden we Café De Liefde, maar een echt café zijn we uiteraard niet. In de eerste plaats willen we mensen samen brengen en plaats bieden om met elkaar in contact te komen en een zinvol gesprek te voeren."

En daar is nood aan in Meerbeek, dat vertelt ook mede-uitbater An Hendrickx. "Nog voor corona is het laatste café in Meerbeek gesloten en de mensen missen dat. Veel mensen klagen er over dat er niets meer is, geen ruimte tot samenkomst. Ik voel dus echt dat dit iets kan worden", aldus An. "Mensen zijn heel enthousiast, spreken me aan en zeggen me dat het een tof initiatief is en dat er nood is aan zo'n ontmoetingsplek."